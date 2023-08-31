31 августа, 01:10Политика
Макрона и Шольца привело в ярость отношение Путина к санкциям – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в бешенстве оттого, что Владимира Путина не волнуют антироссийские санкции Запада. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл на YouTube-канале The Dive with Jackson Hinkle.
По его словам, российский президент даже не упоминал об ограничительных мерах во время разговора с европейскими коллегами.
Хинкл отметил, что Путин не переживает из-за экономического давления Запада, поскольку в первую очередь оно навредило именно США и Европе, тогда как РФ одержала победу в этой сфере.
Ранее немецкое издание Bild сообщало, что Владимир Путин удивил Олафа Шольца и Эммануэля Макрона во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года тем, что не стал говорить об антироссийских санкциях.
Немецкий политик подчеркнул, что Путина интересовало лишь достижение компромисса по украинскому вопросу, в частности демилитаризация и денацификация страны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин никогда не обсуждал антироссийские санкции с Шольцем, Макроном и другими западными лидерами.
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