Макрона и Шольца привело в ярость отношение Путина к санкциям – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в бешенстве оттого, что Владимира Путина не волнуют антироссийские санкции Запада. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл на YouTube-канале The Dive with Jackson Hinkle.

По его словам, российский президент даже не упоминал об ограничительных мерах во время разговора с европейскими коллегами.

Хинкл отметил, что Путин не переживает из-за экономического давления Запада, поскольку в первую очередь оно навредило именно США и Европе, тогда как РФ одержала победу в этой сфере.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что Владимир Путин удивил Олафа Шольца и Эммануэля Макрона во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года тем, что не стал говорить об антироссийских санкциях.

Немецкий политик подчеркнул, что Путина интересовало лишь достижение компромисса по украинскому вопросу, в частности демилитаризация и денацификация страны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин никогда не обсуждал антироссийские санкции с Шольцем, Макроном и другими западными лидерами.

В США признали, что экономика РФ показала свою прочность перед западными санкциями