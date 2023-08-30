Американский журналист узнал подробности ссоры на первой встрече Байдена и Зеленского

Фото: ТАСС/AP Photo/Susan Walsh

Первая встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена привела к настоящему скандалу. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию из книги американского журналиста Франклина Фоера "Последний политик".

По словам автора, в ходе первой личной беседы политиков летом 2021 года Зеленский вел себя непрофессионально, завалив Байдена большим списком требований. Так, он попросил вступление Украины в Североатлантический альянс, при этом сделав заявление о скором выходе Франции и Германии из НАТО. Вместе с этим Зеленский назвал блок пережитком прошлого с ослабевающим значением.

"Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие. И оно разозлило Байдена", – говорится в книге.

Автор также утверждает, что украинский лидер счел американского президента слабым политиком, так как он до их встречи снял санкции с российской компании, занимающейся строительством газопровода "Северный поток – 2". Сам Байден тоже "не был высокого мнения" о Зеленском в связи с дружескими отношениями с сенатором от Республиканской партии Тедом Крузом.

В книге также говорится, что украинский лидер в течение долгого времени безрезультатно добивался встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом. Последний отказался из-за нежелания Зеленского помогать ему искать компромат на соперников, в том числе Байдена.

"Зеленский испытывал "затянувшееся негодование из-за того эпизода" и "по крайней мере подсознательно, казалось, винил" Байдена <...> "за унижение, которому он подвергся, за политическую неловкость, которую он пережил", – следует из текста книги.

Ранее военный аналитик Драго Босник сообщил, что планы президента США профинансировать поставки вооружений Тайваню из бюджета, выделенного на помощь Киеву, могут не понравиться украинскому лидеру. По его словам, саммит НАТО стал "крайне неприятным холодным душем" для Зеленского, когда того призвали продолжать конфликт до последнего украинца.

На Тайване встретили самую крупную за год делегацию США