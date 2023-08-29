Кремль заявил, что Путин не обсуждал антироссийские санкции с Шольцем и Макроном

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Владимир Путин никогда не обсуждал антироссийские санкции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими лидерами стран Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я со своей стороны могу только подтвердить, что, действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями стран, которые эти санкции вводили", – сказал он.

Подобным образом представитель Кремля прокомментировал публикацию немецкого Bild. В ней говорилось, что Шольц, разговаривая с Макроном, удивился отсутствию жалоб на санкции со стороны Путина во время телефонных переговоров трех политиков 4 марта 2022 года.

Канцлер ФРГ обратил внимание, что в тот момент президента РФ интересовало лишь достижение компромисса по украинскому вопросу. Аналогичное со своей стороны подтвердил и Макрон.



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