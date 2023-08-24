Байден анонсировал новые санкции против России

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Американский президент Джо Байден заявил о новых санкционных мерах в отношении РФ. Соответствующая информация появилась на портале Белого дома в день независимости Украины.

Президент Соединенных Штатов поздравил украинский народ с праздником и пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву.

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", – говорится в сообщении.

17 июня на встрече с африканскими лидерами Владимир Путин сказал, что Россия абсолютно легально вывозила детей из зоны боевых действий на Украине, это спасло их жизни. По мнению президента, российские власти никогда не препятствовали воссоединению детей с родственниками в случае запроса последних.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что около 300 несовершеннолетних были устроены в российские семьи, но это было не усыновление, а лишь временная опека.

По его словам, Россия будет добиваться правды в вопросе положения прав детей на Украине на основе собственного расследования. По информации Лаврова, та информация, что РФ предоставляет в международные организации, не находит отражения в документах ООН.



Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей