Украинские дети, отдыхавшие в Краснодарском крае, воссоединились с семьями – Львова-Белова

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Все дети граждан Украины, которые отдыхали в Краснодарском крае, воссоединились со своими семьями. Об этом в своем телеграм-канале рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она уточнила, что сегодня, 14 апреля, за последним мальчиком из группы, отдыхавшей на юге России, приехала его бабушка.

"В Крыму за последние 10 дней приехали за шестью детьми, остаются в республике еще восемь. Надеюсь, что скоро и они общими усилиями будут рядом с близкими", – написала уполномоченный по правам ребенка.

Львова-Белова добавила, что с октября прошлого года более 2,5 тысячи детей вернулись из лагерей отдыха в свои семьи, несмотря на все возникшие трудности. Она отметила, что российская сторона всегда содействовала и продолжает содействовать тому, чтобы семьи были вместе.

"Благодарим волонтерские организации России и Украины, которые помогают в этом процессе", – заключила детский омбудсмен.

5 апреля Мария Львова-Белова дистанционно выступила на неформальном заседании Совбеза ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Цель выступления заключалась в донесении всем участникам объективной информации по ситуации с детьми в зоне конфликта и о тех мерах, которые принимают власти РФ по их эвакуации.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В инстанции заявили, что Путин и Львова-Белова могут иметь отношение к военным преступлениям, под которыми подразумевается якобы незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не сотрудничает с МУС, и решение о возможных арестах является ничтожным с юридической точки зрения.

Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей

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