Львова-Белова выступит на неформальной встрече СБ ООН по эвакуированным с Украины детям

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в среду, 5 апреля, выступит на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу постпредства России при ООН сообщает РИА Новости.

Заседание по "формуле Аррии" будет посвящено теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис, эвакуация детей из зоны конфликта", оно инициировано Россией. Его целью называется донесение всем участникам объективной информации по ситуации с детьми в зоне конфликта и о тех мерах, которые принимают власти РФ по их эвакуации.

Львова-Белова выступит на заседании дистанционно.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут иметь отношение к военным преступлениям, под которыми подразумевается якобы незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не сотрудничает с МУС, и решение о возможных арестах является ничтожным с юридической точки зрения.

Впоследствии Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также нескольких судей.

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