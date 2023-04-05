Небензя опроверг слухи о массовом насильственном усыновлении украинских детей в РФ

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В России нет массового насильственного усыновления украинских детей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН.

"Основная задача сегодняшней встречи не только изобличить вопиющие двойные стандарты Запада, но и развеять тиражируемые западными и украинскими СМИ мифы", – цитирует его РИА Новости.

Небензя напомнил, что за 9 лет боевых действий на Донбассе власти Киева не были заинтересованы в судьбе находившихся там детей. Сейчас юных жителей региона эвакуировали.

По его словам, оставшиеся без попечения родителей дети и сироты из учреждений в границах ДНР и ЛНР были переданы под временную предварительную опеку или временное попечительство граждан РФ. Подобное, по словам Небензи, не является усыновлением. Метод был выбран для того, чтобы при обнаружении родителей вернуть им детей.

"Россия не препятствует поддержанию контактов и общению детей с родственниками и близкими и стремится к их воссоединению", – заключил он.

Ранее правительство РФ одобрило ряд новых законопроектов о социальных гарантиях для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Согласно одному из постановлений кабмина, детям, проживающих в новых регионах, сведений о родителях которых нет, положены социальные выплаты. Помимо этого, получать пособие могут жители новых регионов, оставшиеся без кормильцев.

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