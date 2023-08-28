28 августа, 19:33Политика
Путин удивил Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году – СМИ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин удивил канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года. Об этом пишет Bild.
"Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он (Путин. – Прим. ред.) совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул их", – сказал Шольц в беседе с французским коллегой.
Немецкий политик подчеркнул, что Путина интересовало лишь достижение компромисса по украинскому вопросу, в частности демилитаризация и денацификация страны.
Макрон также заявил, что российский лидер не жаловался ему на введенные рестрикции.
Ранее лидер Франции заявил, что может поговорить с Путиным, когда сочтет это полезным. Одной из тем может стать построение архитектуры безопасности в Европе.
До этого президент РФ сказал, что сегодняшний кризис на Украине – это результат политики Запада, который стремится сохранить гегемонию в мире. По словам российского лидера, поначалу при поддержке западных государств на Украине провели антиконституционный переворот.
Путин заявил, что цель России – положить конец развязанной Западом войне на Украине
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