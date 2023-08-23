Макрон сообщил о готовности к разговору с Путиным, "когда это будет полезно"

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может поговорить с Владимиром Путиным, когда сочтет это полезным. Одной из тем может стать построение архитектуры безопасности в Европе, сообщил французский лидер в интервью журналу Le Point.

Ему задали вопрос, разорвана ли связь между ним и Путиным. На это Макрон ответил, что готов к переговорам, когда это будет полезно.

Вместе с этим он уточнил, что Париж не желает поражения Украины в сегодняшнем конфликте. По словам Макрона, Франция готова к долгому противостоянию.

"Россия спровоцировала возврат к территориальным войнам, и мы должны защищать международное право, суверенитет народов и границы. Мы должны держаться на протяжении длительного времени", – поделился президент.

В июне Макрон заявлял, что готов поговорить с Путиным, если президент РФ изъявит такое желание. Он уточнил, что возьмет трубку, если российский лидер ему позвонит, однако звонить самому у него причин нет.