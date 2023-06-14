РФ назвали "самой серьезной угрозой" миропорядку в Европе в стратегии нацбезопасности ФРГ

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Власти Германии считают, что Россия является "самой серьезной угрозой" миропорядку в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на стратегию национальной безопасности ФРГ.

"Сегодняшняя Россия в обозримой перспективе будет самой серьезной угрозой миру и безопасности на евро-атлантическом пространстве", – говорится в документе.

Немецкие власти считают, что начало спецоперации на Украине стало "вопиющим нарушением Устава ООН и общей европейской системы безопасности". При этом Берлин надеется на сохранение достойных отношений между РФ и НАТО в целях "сокращения стратегических рисков и содействия прозрачности".

В документе также отмечается, что ФРГ открыта к поддержанию взаимной транспарентности при появлении для этого определенных условий. Североатлантический альянс и Германия не ищут конфронтации с Россией, говорится в стратегии нацбезопасности ФРГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерения канцлера ФРГ Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным, заявил, что подобной беседы в расписании главы государства нет. При этом немецкий лидер сообщил, что хочет поддерживать контакты с Путиным.



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