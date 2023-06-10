В Кремле опровергли планы на телефонный разговор Путина с Шольцем

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Телефонного разговора Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем пока нет в расписании президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

До этого Шольц заявлял, что хочет поддерживать контакты Путиным и намерен якобы в ближайшее время вновь провести телефонный разговор российским лидером.

Канцлер ФРГ отметил, что разговаривал с президентом РФ до начала спецоперации. Переговоры состоялись в феврале прошлого года, а также уже после начала конфликта на Украине, заявил Шольц.

"И, хотя я давно этого не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время", – поделился канцлер Германии.

Ранее СМИ выяснили, что Шольц, а также президент Польши Анджей Дуда планируют прибыть во Францию и обсудить с ее лидером Эммануэлем Макроном гарантии безопасности для Украины. По данным прессы, переговоры хотят организовать 12 июня.

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