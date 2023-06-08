Глава МИД Литвы заявил, что НАТО не успеет выработать шаги по членству Украины к саммиту

Фото: ТАСС/EPA

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил неуверенность в том, что НАТО сможет выработать какие-то конкретные шаги по вступлению Украины в Альянс к саммиту в Вильнюсе. Об этом сообщает радио RFI.

"Я думаю, что лучшим результатом саммита было бы твердое обязательство (о принятии Украины в НАТО. – Прим. ред.). Обязательство, которое даст Украине возможность понимать, что именно ей ждать ожидать, а также убедиться, что это не просто беспредметное обещание на следующие 15 лет", – отметил он.

Ландсбергис подчеркнул, что Североатлантический Альянс должен разработать алгоритм, по которому будет проходить работа, связанная со вступлением Украины в НАТО.

"У нас осталось чуть больше месяца на это и я не могу сказать, удастся ли нам это сделать", – сказал глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Ранее бывший генсек НАТО Андерса Фог Расмуссена сообщал, что Альянс может ввести свои войска на Украину в том случае, если страны, входящие в состав Альянса, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

До этого действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что если Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ, то обсуждение ее членства в Альянсе не будет иметь смысла.



Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО