Сооснователь "Яндекса" Волож попросил Евросоюз снять с него санкции – СМИ

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Сооснователь компании "Яндекс" Аркадий Волож попросил власти Евросоюза убрать его из санкционных перечней. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, соответствующий запрос сделали адвокаты предпринимателя. В материале указано, что просьбу бизнесмена официальные лица ЕС смогут рассмотреть только в следующем месяце.

Люди из окружения Воложа рассказали, что он якобы рассчитывает убедить представителей Евросоюза не продлевать ограничения против него, срок действия которых истекает 15 сентября.

В июне прошлого года Волож уже сообщал о намерении обжаловать решение о введении против него санкций Евросоюза.

После бизнесмен уточнял, что его "история с "Яндексом" закончена" с февраля 2022 года. Предприниматель осудил решение России провести спецоперацию на Украине. По его словам, на данный момент он занят поддержкой российских инженеров, покинувших территорию страны.

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