Сына Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура

Фото: телеграм-канал "Адам Делимханов"

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

Как заявил парламентарий, данное назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама Кадырова в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей чеченского народа.

Делимханов добавил, что сын Кадырова также много и усиленно занимается совершенствованием своих навыков владения оружием, достигнув в этом больших успехов.

"Не сомневаюсь, что Адам на сто процентов выполнит все поставленные задачи в статусе куратора батальона имени Шейха Мансура. Для этого у него есть все способности и навыки!" – сообщил Делимханов.

Кроме того, во время торжественной части Адаму Кадырову вручили звезду под номером 2 батальона имени Шейха Мансура.

15 ноября Адаму Кадырову вручили орден "За служение религии Ислам" I степени за значительный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.

До этого глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил Кадырова орденом за заслуги перед республикой. Также он получил орден "За заслуги перед Уммой" первой степени.

Кроме того, сына Кадырова удостоили звания Героя Чеченской Республики. Спустя время глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму орден "Дуслык" – вторую по значимости награду в республике.