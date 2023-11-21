В Кремле не знают, будут ли сына Кадырова представлять к госнаградам

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не обладает информацией о возможном награждении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама какими-либо государственными наградами, сообщает "Газета.ру".

"Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно", – сказал Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму Кадырову орден за заслуги перед республикой. Также он получил орден "За заслуги перед Уммой" первой степени.

Кроме того, сына Кадырова удостоили звания Героя Чеченской Республики. Спустя время глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму орден "Дуслык" – вторую по значимости награду в республике.