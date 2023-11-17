Сына Кадырова наградили орденом "Трудовая доблесть России"

Фото: телеграм-канал "Ахмед Дудаев"

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама наградили орденом "Трудовая доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени Об этом рассказал министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале.

По его словам, церемония награждения проходила в Российском университете спецназа, где прошло мероприятие, организованное Всероссийской общественной организации "Трудовая доблесть России" и руководством вуза.

15 ноября Адаму Кадырову вручили орден "За служение религии Ислам" I степени за значительный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.

До этого глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил Кадырова орденом за заслуги перед республикой. Также он получил орден "За заслуги перед Уммой" первой степени.

Кроме того, сына Кадырова удостоили звания Героя Чеченской Республики. Спустя время глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму орден "Дуслык" – вторую по значимости награду в республике.