Сыну Кадырова вручили орден "За служение религии Ислам" I степени

Фото: ТАСС/пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики/Kazbek Vakhaev

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили орден "За служение религии Ислам" I степени. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что награду Кадырову передал муфтий Чечни Салах Межиев в присутствии всех муфтиев Северного Кавказа. Это произошло на международной научно-практической конференции, стартовавшей в Грозном.

По словам Дудаева, орден Кадырову присвоили за значительный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.

Ранее сообщалось, что глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму Кадырову орден за заслуги перед республикой. Также он получил орден "За заслуги перед Уммой" первой степени.

Кроме того, сына Кадырова удостоили звания Героя Чеченской Республики. Спустя время глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму орден "Дуслык" – вторую по значимости награду в республике.