Кадыров опроверг информацию о запрете российского гимна в Чечне

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал маразмом и выдумками желтой прессы сообщения в ряде СМИ о запрете российского гимна в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В начале апреля министерство культуры Чечни опубликовало рекомендации по ограничению в отношении темпа музыки – от 80 до 116 ударов в минуту. Из-за этого ограничения были отсечены медленные и быстрые музыкальные произведения.

По словам Кадырова, экспертный совет регионального Минкульта лишь рекомендовал придерживаться традиционно сложившихся темповых значений в музыкальной культуре Чечни, а не запрещал исполнение той или иной музыки.

"Все это – рекомендация для исполнителей чеченских мелодий (не гимнов, не военных маршей, не баллад, не шансонов, не песен других народностей и т.п.), которая разработана, чтобы сохранить музыкальную выразительность, самобытность и особенность", – объяснил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что враги России на фоне теракта в "Крокус Сити Холле" пытаются расшатать ситуацию внутри страны, используя национальный вопрос. Он подчеркнул, что РФ всегда была и будет многонациональной – в этом заключается сила и могущество страны.