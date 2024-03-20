20 марта, 18:19Общество
Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех школ в РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В российских школах сделают обязательными церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Об этом говорится в официальном ответе Минпросвещения России на запрос главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, передает ТАСС.
Ранее Казакова обратилась в министерство. В своем письме она отметила, что мера действует в российских школах с 1 сентября 2022 года. Однако ее характер больше рекомендательный.
Сейчас же церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ планируют сделать обязательными. Их будут проводить в учреждениях, занимающихся преподаванием программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
До этого Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязанности вывешивать флаг РФ в вузах, школах и детских садах. Мера распространится не только на государственные, но и на частные образовательные учреждения.
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