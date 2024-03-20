Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех школ в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В российских школах сделают обязательными церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Об этом говорится в официальном ответе Минпросвещения России на запрос главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, передает ТАСС.

Ранее Казакова обратилась в министерство. В своем письме она отметила, что мера действует в российских школах с 1 сентября 2022 года. Однако ее характер больше рекомендательный.

Сейчас же церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ планируют сделать обязательными. Их будут проводить в учреждениях, занимающихся преподаванием программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

До этого Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязанности вывешивать флаг РФ в вузах, школах и детских садах. Мера распространится не только на государственные, но и на частные образовательные учреждения.

