Кадыров назвал фейком информацию о "черном рынке" украинских пленных

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию западных СМИ о том, что в РФ существует рынок украинских пленных, ложной. Соответствующее заявление он сделал в своем телеграм-канале.

Ранее издание The Times опубликовало материал, созданный на основе рассказа украинского военного Вячеслава Левицкого, вернувшегося из российского плена. В нем мужчина рассказал, что РФ "продала его на черном рынке" как военнопленного.

При этом Кадыров утверждает обратное. По его словам, Левицкого нашли после того, как его бросили сослуживцы.

"У него были перебиты ноги и обморожены руки, поэтому его оперативно доставили в Грозный, где ему оказали всю необходимую помощь", – рассказал глава Чечни.

В связи с этим Кадыров назвал "откровенной чушью" заявления, согласно которым солдату ВСУ отрезали руки и ноги, чтобы "впоследствии обменять его на чеченца".

До этого между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате "100 на 100". Российских военнослужащих, которые были освобождены из украинского плена, планировалось доставить в Москву. Там они должны были пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.

