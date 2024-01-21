В КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа

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В КНДР считают Владимира Путина самым близким другом корейского народа. В стране всегда готовы тепло принять его визит. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ссылаясь на заявление МИД Северной Кореи.

В ведомстве также отметили, что визит министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Россию является важным шагом на пути к надежному развитию двусторонних отношений, устремленных в будущее.

Во время этого визита оба государства добились глубокого стратегического взаимопонимания по различным региональным и международным вопросам, добавили в МИД.

Ранее Владимир Путин провел встречу с главами МИД РФ и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что главы ведомств проинформировали Путина о договоренностях.

До этого заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что российская сторона выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове и призывает всех непосредственных участников противостояния сесть за стол переговоров.

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень