Китай надеется на сдержанность сторон конфликта на Корейском полуострове – МИД

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Китай надеется на сдержанность сторон конфликта на Корейском полуострове, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, которого цитирует РИА Новости.

Он также выразил надежду, что стороны не будут предпринимать действий, которые обострят напряженность, постараются избежать дальнейшей эскалации, а также создадут условия для возобновления диалога.

Пекин внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове, добавил Ван Вэньбинь, подчеркнув, что в последнее время конфронтация между Северной и Южной Кореей усилилась.

"Китай, как сосед полуострова, всегда выступал за поддержание мира и стабильности на нем и решение проблем путем диалога и консультаций", – заключил дипломат.

Ранее КНДР выпустила порядка 200 артиллерийских снарядов с западного побережья в сторону южнокорейских островов Енпхендо и Пэннендо. В результате произошедшего гражданские и военные Южной Кореи не пострадали. Снаряды упали к северу от де-факто морской границы.

Утром 5 января власти Южной Кореи по запросу военных объявили эвакуацию жителей острова Енпхендо. По данным СМИ, в этот день в районе острова планировалось проведение учений морской пехоты Южной Кореи.

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.