Жителей южнокорейского острова Енпхендо эвакуируют из-за "угрозы провокации" КНДР – СМИ

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Власти Южной Кореи объявили эвакуацию жителей острова Енпхендо в Желтом море из-за возможной провокации со стороны КНДР. Об этом сообщает издание Yonhap.

Уточняется, что эвакуация мирного населения была объявлена по запросу южнокорейских военных. По их информации, в данном районе возможны боевые действия.

Журналисты напомнили, что 5 января в районе острова Енпхендо должны были проходить учения морской пехоты Южной Кореи. Население острова составляет порядка 2,1 тысячи человек.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для диалога о мирном объединении Корейского полуострова.

Глава Северной Кореи добавил, что вооруженные силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "умиротворить" всю территорию Южной Кореи, в том числе с помощью ядерного оружия.