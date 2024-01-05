КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи

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Северная Корея выпустила порядка 200 артиллерийских снарядов с западного побережья в сторону южнокорейских островов Енпхендо и Пэннендо. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

В результате произошедшего гражданские и военные Южной Кореи не пострадали. Снаряды упали к северу от де-факто морской границы.

Уточняется, что в данный момент южнокорейские военные принимают необходимые меры в ответ на действия КНДР.

Утром 5 января власти Южной Кореи по запросу военных объявили эвакуацию жителей острова Енпхендо. По данным СМИ, в этот день в районе острова планировалось проведение учений морской пехоты Южной Кореи.

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.