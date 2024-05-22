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Приглашение Владимира Путина в Ханой говорит о смене позиции Вьетнама и о его поддержке России. Об этом сообщает JB Press.

Автор материала отметил, что военному руководству Вьетнама по опыту столкновений с армией США известно, что исход сухопутных конфликтов – таких, как на Украине, – определяется численностью живой силы и моральным духом сторон. Именно поэтому власти страны уверены в победе России.

В публикации также обратили внимание, что нерешительная позиция Вьетнама может стать причиной нанесения ущерба для интересов страны. Это значительно повлияло на отношения между Ханоем и Вашингтоном, из-за чего правительство Вьетнама окончательно попросило Путина о визите.

Ранее генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил российского лидера посетить Ханой с официальным визитом. Позже информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После назначения члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга на пост президента Вьетнама Путин поздравил его с победой. Он отметил, что отношения между странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

