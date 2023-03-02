16:28Политика
Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Социалистической Республики Вьетнам. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства", – говорится в тексте.
По словам Путина, это отвечает интересам народов двух государств. Партнерство обеспечит безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, написал российский лидер.
После утверждения в должности новый президент Вьетнама принес присягу перед депутатами парламента. Во Ван Тхыонг будет занимать пост лидера государства до 2026 года.
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