Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Социалистической Республики Вьетнам. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства", – говорится в тексте.

По словам Путина, это отвечает интересам народов двух государств. Партнерство обеспечит безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, написал российский лидер.

После утверждения в должности новый президент Вьетнама принес присягу перед депутатами парламента. Во Ван Тхыонг будет занимать пост лидера государства до 2026 года.

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