Эксперт Асмолов: Запад будет сильнее давить на РФ и КНДР

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Запад начнет еще сильнее давить на Россию и Северную Корею. Так в эфире радио КП ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Он рассказал, что связь Москвы и Пхеньяна используется как оправдание для создания в регионе аналога азиатского НАТО. Для этого, по его словам, достаточно посмотреть материалы саммита в Кэмп-Дэвиде, где встречались руководители США, Республики Корея и Японии. Процессы объединения идут, в ответ начинает формироваться другой блок, добавил Асмолов.

"Прочитайте статью Путина в центральной северокорейской газете "Нодон синмун". Там фактически прямо говорится, что визит – это первый этап построения нового миропорядка, основанного на справедливости", – отметил эксперт.

Он указал, что данный миропорядок противостоит так называемому порядку, основанному на правилах, которые, с точки зрения главы РФ, являются новой оберткой для неоколониализма.

Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом 18 июня, а утром 19 июня на площади Ким Ир Сена прошла церемония встречи глав двух стран.

После этого политики отправились в государственную резиденцию Кымсусан, где прошли переговоры с участием делегаций РФ и КНДР, которые длились почти 1,5 часа. После этого главы государств поговорили в формате тет-а-тет. Их общение продолжалось почти два часа, хотя по плану не должно было превысить часа.