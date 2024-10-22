Маск заявил о возможном обострении конфликта на Украине из-за отправки солдат Южной Кореи

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на новость о возможной отправке южнокорейских военных на Украину и заявил, что из-за этого военный конфликт может обостриться. Об этом пишет RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство Южной Кореи начало обсуждение отправки вспомогательного персонала на Украину в качестве одного из ответов на якобы появление северокорейских военнослужащих в зоне СВО. Журналисты считают, что эти специалисты могли бы участвовать в допросах или помогать с переводом в случае, если северокорейские солдаты попадут в плен ВСУ.

Кроме того, источники СМИ добавили, что эксперты из Южной Кореи, знакомые с военной тактикой и структурой КНДР, могли бы оказать содействие Украине.

В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что Северная Корея может направить своих военных, состоящих на службе в регулярных вооруженных силах, на Украину, чтобы оказать поддержку России.

Позже лидер Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсуждалась тема "перемещения войск КНДР в Россию". По словам Еля, северокорейские войска в РФ несут за собой "серьезную угрозу безопасности" Южной Кореи и международному сообществу.

В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы нахождении военнослужащих КНДР на территории России. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что КНДР является близким соседом и партнером России, а отношения двух государств развиваются во всех областях.

