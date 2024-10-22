Эксперт Норин: Южная Корея не отправит войска на Украину

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Южная Корея не отправит свои войска на Украину в ответ на якобы участие КНДР в конфликте. Об этом в эфире радио КП заявил военный эксперт Евгений Норин.

"Может теоретически дойти до того, что Южная Корея отправит каких-то штучных специалистов, но очень сомневаюсь, что это будет выглядеть как крупный вооруженный контингент. ЧВК могут отправить, но это будут считанные люди", – рассказал он.

По словам Норина, у американских наемников язык английский, поэтому можно будет найти людей, которые его понимают. Однако с переводом с корейского языка ситуация сложнее.

Южная Корея – страна, которая "без малейшей охоты" сейчас будет участвовать в каких-либо вооруженных конфликтах, резюмировал военный эксперт.

В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что КНДР может направить своих военных, состоящих на службе в регулярных вооруженных силах, на Украину, чтобы оказать поддержку России.

Позже лидер Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсуждалась тема "перемещения войск КНДР в Россию". По словам Еля, северокорейские войска в России несут за собой "серьезную угрозу безопасности" Южной Кореи и международному сообществу.

Как писали СМИ, правительство Южной Кореи уже обсуждает отправку вспомогательного персонала на Украину в качестве одного из ответов на якобы появление военнослужащих КНДР в зоне спецоперации.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал противоречивой информацию о якобы нахождении военных Северной Кореи на российской территории.