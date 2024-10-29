Кадыров поручил чеченским командирам не брать в плен солдат ВСУ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответ на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Российский университет спецназа в Гудермесе будет "возмездием, которое им и не снилось". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал (поручение. – Прим. ред.) всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100%", – добавил он в разговоре с журналистами.

Беспилотник ВСУ атаковал с воздуха территорию Российского университета спецназа в Гудермесе в 06:30 29 октября. По словам Кадырова, в результате атаки загорелась крыша пустующего здания возле университета.

Пострадавших и жертв не было, а деятельность учебного заведения не была остановлена. Службы продолжили работать в штатном режиме.