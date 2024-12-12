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12 декабря, 12:30

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Заря в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны.

Это удалось сделать в результате действий подразделений группировки войск "Центр", добавили в оборонном ведомстве. За сутки в зоне ответственности группировки удалось нанести поражение живой силе и технике противника в районе Дзержинска, Щербиновки, Миролюбовки и Шевченко ДНР.

В это же время ВС РФ отразили девять контратак украинских военных. В результате противник потерял до 390 солдат, два авто, две самоходные артиллерийские установки и четыре гаубицы.

Ранее на этом же направлении российская армия освободила населенный пункт Вознесенка. Затем ВС РФ заняли Новоалексеевку, а позже взяли Новоселидовку. Также российские войска освободили Новодмитровку.

Спецоперация является абсолютным приоритетом для России, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что нужно обеспечить безопасность граждан и защиту их интересов. На данный момент, по словам Пескова, СВО идет "своим чередом". Он выразил уверенность в том, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Группировка войск "Центр" продвигается в глубину обороны украинской армии в Донбассе

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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