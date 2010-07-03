Психолог объяснила поведение устроившей скандал в Театре на Таганке зрительницы

В среду, 14 октября, одна из зрительниц Театра на Таганке едва не сорвала показ спектакля "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Все потому, что девушка наотрез отказалась надеть маску. Разрешить конфликт смогла уже только полиция. Рассказываем подробности, а также разбираемся, почему происходят подобные ситуации.



Час абсурда

Фото: телеграм-канал Москва 24

Вечером 14 октября уже и третий звонок прозвенел, а действо на сцене Театра на Таганке все никак не начиналось. Хотя все вроде бы готово: актеры в костюмах, свет и звук в полном порядке, гости заняли свои места. А все потому, что девушка в синем платье, которая сидела за столиками, расположенными близко к сцене, решила проигнорировать правила использования средств индивидуальной защиты.

Маска на зрительнице была. Но на шее, рот и нос ее оставались открытыми. Уговоры персонала и зрителей следовать правилам безопасности девушка игнорировала.

"Спектакль задержался на час. Кто-то даже водой в нее плеснул, если не ошибаюсь. Зрители были очень разгневаны тем, что так надолго задержался спектакль из-за какой-то абсурдной вещи", – рассказала телеканалу Москва 24 очевидец развернувшейся драмы Екатерина.

В ситуации, когда хотя бы один зритель не соблюдает правила профилактики коронавирусной инфекции, начинать спектакль запрещено. Сглаживать конфликт пришлось директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой.





Ирина Апексимова директор Театра на Таганке Сначала к ней обратились билетеры, потом обратился администратор, потом заместитель директора. Потом вышла я и попросила ее надеть маску. Дама категорически отказалась, сказав, что мы нарушаем ее права и проявляем к ней насилие.

В итоге руководству театра пришлось вызвать на место полицию и Росгвардию. Но даже в их присутствии зрительница была непреклонна. Тогда правоохранителям пришлось силой вывести девушку из зала. Ее уход остальные зрители встретили бурной овацией. В пресс-службе Росгвардии заявили, что прибывшие на место сотрудники провели с посетительницей профилактическую беседу.

По действующим правилам за нарушение масочного режима московские театры могут получить штраф до 500 тысяч рублей. Либо их деятельность приостановят до 90 дней.

"В ряде случаев сотрудники администрации делают замечания, но в большинстве случаев они не могут уследить за всеми посетителями. Такая же ситуация и в зрительном зале, где многие зрители снимают маски и находятся во время спектакля уже без масок, создавая опасность для окружающих и возможность быть подверженными заражению в случае наличия рядом заболевшего человека", – говорит начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский призывал горожан соблюдать меры безопасности в театрах. По его словам, для продолжения работы учреждений нужно соблюдать безопасное расстояние в зале и носить средства индивидуальной защиты.

"Бунт конкретного человека"

Правоохранители задержали женщину, отказавшуюся надеть маску в зрительном зале театра

Член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина в разговоре с Москвой 24 поделилась мнением, что поведение зрительницы в Театре на Таганке можно охарактеризовать как протест в отношении вынужденных ограничений, которые были введены, чтобы не допустить распространения COVID-19.





Полина Гераськина член Международной профессиональной ассоциации психологов Касаемо случая в Театре на Таганке, на мой взгляд, это бунт конкретного человека.

"В сложившейся ситуации, когда люди идут в театр, магазин или торговый центр, должен включаться момент не "я", а "мы". Ведь человек отвечает не только за себя, но и за общество. Но вот это "мы" у нас не сформировано", – считает эксперт.

В свою очередь, юрист Андрей Некрасов заявил Москве 24, что при возникновении подобной ситуации ни в коем случае нельзя устраивать самосуд над человеком, который игнорирует правила безопасности.





Андрей Некрасов юрист Самостоятельно вы маску на человека не наденете. И трогать никого нельзя, в нынешней эпидемиологической обстановке это может быть даже опасно. Увещевание – это самосуд, и вы наверняка столкнетесь с противостоянием.

Некрасов добавил, что, если вы стали свидетелем, как кто-то в общественном месте нарушает масочный режим, необходимо вызвать полицию или найти дежурящих неподалеку сотрудников правоохранительных органов.





Камзин Никита