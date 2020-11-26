Врач объяснил, как правильно выбрать головной убор на зиму

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал Москве 24, как правильно выбрать головной убор на зиму. По словам эксперта, именно через голову теряется до 40% тепла, поэтому человек быстрее замерзает.

"Мозг дает команду сосудам сужаться, чтобы предотвратить теплопотерю. Из-за этого на холоде ухудшается кровоснабжение, что может приводить к образованию спазмов, тромбов и негативно отражаться на нервной системе. Человек может получить болезненную невралгию лицевого и тройничного нервов, ушные воспаления и другие заболевания", – объяснил Тяжельников.

Он добавил, что нарушение кровоснабжения на холоде приводит к ухудшению питания волосяных луковиц, сухости кожи головы. В результате, по словам врача, волосы становятся тусклыми и ломкими, начинают выпадать.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Утеплять голову следует при температуре ниже нуля градусов, но в ветреную и дождливую погоду шапка не помешает и при температуре выше нуля, особенно людям с ослабленным иммунитетом, перенесшим недавно любое заболевание. Головной убор должен плотно прилегать к голове, исключать продувание.

Лучше всего на зиму выбирать головные уборы из меха, шерсти или других материалов с флисовой подкладкой, потому что ворсинки шерсти и флиса удерживают тепло.

Вместе с тем эксперт рассказал о плюсах и минусах шапок, беретов, шляп и платков. "Носить, например, спортивную шапку на макушке – это почти то же самое, что и вовсе не надевать. Она тогда не выполняет своей функции", – объяснил врач.

В холодную погоду Тяжельников порекомендовал отказаться от любых головных уборов, которые не закрывают уши, например от шляп, меховых шапок или фуражек.

Лучший вариант – шапка-ушанка, уверен специалист. Поможет утеплиться и шарф, поскольку он закрывает голову, уши и шею. А вот наушники и повязки стоит рассматривать только как дополнительный аксессуар.

По мнению Тяжельникова, от морозов может спасти капюшон. "Если он достаточно глубокий, теплый, если его можно затянуть или застегнуть так, что он будет плотно облегать голову. Если капюшон не защищает от ветра и мороза, то следует под него обязательно носить шапку", – посоветовал эксперт.

Ранее врач общей практики городской поликлиники № 210, обладатель статуса "Московский врач" Елена Астраханцева рассказала о том, что поможет избежать простудных заболеваний осенью.

"Самыми уязвимыми частями тела являются голова (органы дыхания), шея и ноги. Именно их надо в первую очередь защищать, поэтому с наступлением холодов обязательно нужно носить шарф и головной убор (либо одежду с капюшоном). Открытая шея и непокрытая голова очень уязвимы для простуды. Кроме того, переохлаждение головы может стать причиной потери слуха, развития мигрени и других заболеваний", – объяснила эксперт.

Также, по словам врача, обувь должна иметь относительно толстую подошву, не промокать и не быть тесной, чтобы не нарушать кровообращение.