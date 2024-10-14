Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Москве 14 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается в столице в понедельник, 14 октября. В Подмосковье местами возможны сильные осадки, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов, по области – от 2 до 7 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.

Кратковременное формирование снежного покрова произойдет в Москве 14 октября. Толщина составит от 0,2 до 0,6 сантиметра. Также в этот день ожидается формирование слабого гололеда.

МЧС Москвы в связи с неблагоприятными погодными условиями призвало столичных автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.

Среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов в Москве в последней декаде октября. На этом фоне автомобилисты могут начинать менять летнюю резину на зимнюю, советуют синоптики.