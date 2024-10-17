Ночь на 17 октября стала самой холодной в Москве с начала месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Ночь на четверг, 17 октября, стала самой холодной в этом месяце. Температура на столичной метеостанции ВДНХ составила 0,3 градуса, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что на Балчуге было 3,3 градуса, в Строгине – 1,3 градуса. Заморозки зафиксированы в Тушине (минус 0,7 градуса) и Бутове (минус 1,2 градуса). В Подмосковье самыми холодными стали Ново-Иерусалим и Волоколамск – минус 2,3 градуса, Талдом – минус 2,4 градуса.

В предстоящую ночь также могут быть заморозки, предупредил Тишковец.

По прогнозу Гидрометцентра, 17 октября в столице ожидается облачная погода и небольшие дожди. Температура днем будет в пределах 6–8 градусов, по области – до 4–9 градусов. Скорость северного ветра составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление окажется на отметке 760 миллиметров ртутного столба.