Небольшой дождь пройдет в Москве 17 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в столице и области в четверг, 17 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.

Скорость северного ветра составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 17 октября в столице ожидают резкий скачок атмосферного давления. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогнозируемые показатели превышают норму примерно на 15 миллиметров.

Он отметил, что данная ситуация необычна тем, что 15 и 16 октября были зафиксированы два мощных антициклона, а между ними ложбинка низкого давления, поэтому в Москве облачно и небольшие осадки.

