Атмосферное давление 18 октября погрузит москвичей на "200-метровую глубину"

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Показатели атмосферного давления уже сейчас находятся выше нормы на 10 единиц и продолжат расти в связи с усилением антициклона, рассказал Москве 24 ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, пик придет 18 октября, когда барометры в Москве покажут 761 миллиметр ртутного столба. Синоптик отметил, что такое давление можно сравнить с погружением на глубину в 150–200 метров.

"И на нас будет давить дополнительный столб воздуха, но учитывая, что эти изменения будут не очень стремительными, очень плавными, я думаю, что большинство метеозависимых москвичей эти перемены в давлении, может, и не заметят", – поделился Тишковец.

Ранее сообщалось, что 17 октября в столице ожидают резкий скачок атмосферного давления. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогнозируемые показатели превышают норму примерно на 15 миллиметров.

Он отметил, что данная ситуация необычная тем, что 15 и 16 октября были зафиксированы два мощных антициклона, а между ними ложбинка низкого давления, поэтому в Москве облачно и небольшие осадки.

