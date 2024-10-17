Шереметьево рекомендовал выезжать в аэропорт заранее из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вылетающим из аэропорта Шереметьево стоит приехать в воздушную гавань заранее из-за тумана, пишет пресс-служба аэропорта.

"Уважаемые пассажиры, аэропорт Шереметьево работает штатно в условиях плотного тумана! Мы продолжаем устойчивую работу и в стабильном режиме обеспечиваем взлетно-посадочные операции в условиях ограниченной видимости", – объяснили там.

Также горожанам посоветовали пользоваться наиболее надежными в таких условиях видами транспорта, включая поезда "Аэроэкспресс".

Кроме Шереметьево, в штатном режиме и без отклонений в расписании работают и другие воздушные гавани столицы – Домодедово и Жуковский. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службы аэропортов. Однако о состоянии рейсов во Внуково не сообщалось.

В это же время внимательными на дорогах Московского региона стоит быть и автомобилистам, сообщили в телеграм-канале "Автодора". 17 октября дождь ожидается на трассе М-1 "Беларусь" в Смоленской области, в Московской и Тверской областях на М-11 "Нева".

Водителей попросили включать противотуманные фары и призвали не спешить, а в условиях плохой видимости – увеличивать дистанцию и снижать скорость, не останавливаться на обочинах трасс.

"Радиационный" туман, появившийся в Москве утром 17 октября, пропадет через 2–3 часа после восхода солнца, уверен ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Видимость в аэропорту Шереметьево снизилась до 500 метров, а во Внуково – до 300 метров.

