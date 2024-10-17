Синоптик Тишковец: туман в Москве рассеется через 2–3 часа после восхода солнца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Радиационный" туман, появившийся в Москве утром 17 октября, пропадет через 2–3 часа после восхода солнца. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он объяснил, что подобный туман возникает из-за ночного "радиационного" выхолаживания приземного слоя воздуха при ясном небе, штиле и конденсации водяного пара. В связи с этим, по словам синоптика, видимость в аэропорту Шереметьево снизилась до 500 метров, а во Внуково – до 300 метров.

Заметить такой вид тумана можно в первую очередь в низинах. Радиационный фон в столичном регионе останется в норме, свое название погодное явление получило в связи с длинноволновым излучением подстилающей поверхности.

Минувшая ночь в столице стала самой холодной в октябре. Температура на метеостанции ВДНХ опустилась до 0,3 градуса, на Балчуге – до 3,3 градуса. Заморозки были зафиксированы в Тушине и Бутове, где воздух охладился до отрицательных значений.

В предстоящую ночь в столице Тишковец тоже прогнозирует заморозки. Также как минимум до вторника, 22 октября, в Москве установится сухая погода без осадков. Начиная с 17 октября инициатива в атмосфере Центральной России перейдет к антициклону, отметил он.

