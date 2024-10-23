Дождь с порывистым ветром ожидается в Москве 23 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами умеренный, прогнозируются в Москве в среду, 23 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице ожидается в пределах 10–12 градусов, в Подмосковье – 8–13 градусов. Ночью температура в Москве понизится до 6 градусов, по области – до 3 градусов.

Кроме того, западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Между тем желтый уровень погодной опасности объявлен в период с 09:00 до 21:00 23 октября из-за усиления ветра в столице. Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.Также конец октября в столице обещает быть дождливым. За счет этого выпадет норма осадков для второго месяца осени. При этом температура воздуха будет выше климатической нормы.