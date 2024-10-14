Приобщение к культуре народов России станет частью сельского туризма

Фото: depositphotos/mur162

Владимир Путин подписал закон, расширяющий понятие сельского туризма в России. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Поправки к Федеральному закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" позволяют отнести приобщение к обычаям народов РФ и знакомство с их памятниками к сельскому туризму. Также уточняется перечень лиц, которые могут оказывать услуги в этой сфере.

Ранее это могли делать лишь сельскохозяйственные производители. При этом в сельский туризм включались приобщение к традиционному укладу жизни, знакомство с работой сельскохозяйственных предприятий и бесплатная работа на них. Предприниматели, в свою очередь, могли давать туристам проживание, организовывать экскурсии и досуг.

Между тем на крупнейшей туристической платформе Китая Ctrip появилась официальная страница Москвы. Там собрана вся информация для китайских туристов, которые хотят посетить столицу. В целом ресурс входит в пятерку лидеров среди онлайн-турагентств мира.

