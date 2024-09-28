Cтраница Москвы появилась на крупнейшем туристическом портале Китая Ctrip

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На крупнейшей туристической платформе Китая Ctrip появилась официальная страница Москвы, где собрана вся информация, которая поможет спланировать поездку в российскую столицу. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Ресурс входит в пятерку лидеров среди онлайн-турагентств мира. Москва представила на нем свои возможности и преимущества. Городу это позволит увеличить турпоток из Китая, а путешественникам – узнать больше о столице России, ее достопримечательностях, истории и культуре", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

В прошлом году Москву посетили 2,3 миллиона туристов, что стало на 35% больше, чем в 2022 году. Чаще всего иностранцы приезжали из Китая, Турции и Индии.

Особую популярность у путешественников приобрели Красная площадь, храм Василия Блаженного, смотровые площадки, ВДНХ, парк "Зарядье" и другие места.

Между тем за первые шесть месяцев года Москва приняла 12,2 миллиона гостей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 год. Большинство туристов приехало из других регионов России. По статистике, в Москву на каникулы или в отпуск чаще всего приезжают жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей.

Ранее сообщалось, что число туристов в России в июле составило рекордных 22,4 миллиона человек. В целом за январь–июль турпоток в России оценивался в 95,9 миллиона человек, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

