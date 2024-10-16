Диетолог Мухина назвала самый полезный хлеб

16 октября, 13:00Общество
Фото: depositphotos/Irochka
Цельнозерновой хлеб на закваске считается самым полезным для здоровья, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Специалист посоветовала выбирать цельнозерновой потому, что в отличие от обычного он содержит больше полезных веществ.
К тому же цельнозерновой хлеб увеличивает количество нерастворимой клетчатки, которая очищает кишечник, отметила Мухина.
Также диетолог посоветовала отдавать предпочтение хлебу на закваске, поскольку он считается более натуральным.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал не есть белый хлеб с вареньем. Оба эти продукта являются простыми углеводами и содержат пустые калории, поэтому будут способствовать набору лишнего веса. При предрасположенности к нарушению углеводного обмена хлеб будет провоцировать ожирение и сахарный диабет.