Диетолог Хачирова рассказала, что будет при полном отказе от хлеба

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Полный отказ от хлеба и других булочных изделий может помочь в похудении на четыре килограмма за месяц. Об этом рассказала диетолог Асият Хачирова в беседе с News.ru.

По словам Хачировой, хлебобулочные изделия являются высококалорийным продуктом с низкой питательной ценностью. Съев хлеб, человек получает много калорий, но сытость при этом сохраняется ненадолго.

"Если человек полностью убирает из своего рациона булки, хлеб, то он очевидно начнет худеть. Причем эффект не заставит себя долго ждать – 2–4 килограмма в месяц можно скинуть легко", – отметила диетолог.

Она подчеркнула, что для комфортного отказа от мучного можно оставить в своем рационе крупы, такие как гречка, перловка и полба, а также макароны из твердых сортов пшеницы.

В свою очередь, нутрициолог Вероника Гусакова назвала опасные продукты с высоким содержанием жира и трансжиров, которые могут вызвать рак поджелудочной.

К такой еде относятся полуфабрикаты, фастфуд, копчености, жаренные во фритюре блюда и жирные соусы. По словам эксперта, они повышают выработку ферментов, а это может спровоцировать воспаление поджелудочной. Кроме того, острый перец содержит капсаицин, который в больших количествах раздражает стенки слизистой оболочки желудка и поджелудочной железы, вызывая различные болезни.

Также к опасным продуктам нутрициолог отнесла алкоголь и сладости.

Ранее диетолог София Кованова рассказала о влиянии полного отказа от супов на здоровье. По словам специалиста, если отказаться от супа, то человек похудеет, так как это достаточно калорийная пища, особенно на жирном бульоне, с жирным мясом и добавлением картофеля.