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19 сентября, 09:46

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Диетолог Кованова: отказ от супов не вредит здоровью

Диетолог рассказала о влиянии на здоровье полного отказа от супов

Фото: depositphotos/ildi_papp

Полный отказ от горячих блюд, в том числе от супов, не вредит здоровью. Об этом News.ru заявила диетолог София Кованова.

По словам эксперта, если отказаться от супа, то человек похудеет. Супы – достаточно калорийная пища, особенно на жирном бульоне, с жирным мясом и добавлением картофеля.

"А классический борщ или щи – это вообще не очень полезные блюда и в здоровом рационе присутствовать не должны", – объяснила Кованова.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина назвала щи из квашеной капусты самым полезным супом для пожилых людей. По ее словам, такое блюдо поддержит работу желудочно-кишечного тракта, а также поможет насытить организм железом.

Кроме того, квашеная капуста – ферментированный продукт, который содержит много полезных веществ. Некоторые из них сохраняются даже после термической обработки, уточнила Мухина.

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