10 октября, 11:17Общество
Диетолог назвала самый полезный суп для пожилых
Фото: depositphotos/ovelymama
Щи из квашеной капусты считаются самым полезным супом для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По ее словам, такое блюдо поддержит работу желудочно-кишечного тракта, а также поможет насытить организм железом.
Кроме того, квашеная капуста – ферментированный продукт, который содержит много полезных веществ. Некоторые из них сохраняются даже после термической обработки.
"В щах из квашеной капусты есть железо, некоторое количество витамина C и кальций. Последний укрепляет кости. Железо же нужно для хорошего гемоглобина, а витамин C помогает усваивать этот микроэлемент. Если щи будут еще и с мясом, то железа станет гораздо больше", – отметила эксперт.
Ранее были названы супы, которые нежелательно употреблять людям старше 60 лет. Отмечается, что пожилые зачастую страдают от атеросклероза. В свою очередь, супы на жирном мясе или с потрохами способны спровоцировать повышение холестерина в крови и ухудшить состояние. Кроме того, возрастной категории граждан не рекомендуется включать в рацион блюда из гороха, фасоли и грибов. Такие супы сложно перевариваются и могут вызвать дискомфорт.
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