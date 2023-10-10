Диетолог назвала самый полезный суп для пожилых

Фото: depositphotos/ovelymama

Щи из квашеной капусты считаются самым полезным супом для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, такое блюдо поддержит работу желудочно-кишечного тракта, а также поможет насытить организм железом.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук У пожилых людей часто деградируют ферментные системы, слизистая становится более гладкая. Синтезируется меньше желудочного сока. Кислинка из квашеной капусты будет усиливать ферментные системы и создавать дополнительную кислотность, что помогает переваривать пищу.

Кроме того, квашеная капуста – ферментированный продукт, который содержит много полезных веществ. Некоторые из них сохраняются даже после термической обработки.

"В щах из квашеной капусты есть железо, некоторое количество витамина C и кальций. Последний укрепляет кости. Железо же нужно для хорошего гемоглобина, а витамин C помогает усваивать этот микроэлемент. Если щи будут еще и с мясом, то железа станет гораздо больше", – отметила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Пектин и пищевые волокна квашеной капусты связывают токсины и являются своеобразным энтеросорбентом (Препараты, способствующие выведению из организма вредных веществ. – Прим. ред.).

Ранее были названы супы, которые нежелательно употреблять людям старше 60 лет. Отмечается, что пожилые зачастую страдают от атеросклероза. В свою очередь, супы на жирном мясе или с потрохами способны спровоцировать повышение холестерина в крови и ухудшить состояние. Кроме того, возрастной категории граждан не рекомендуется включать в рацион блюда из гороха, фасоли и грибов. Такие супы сложно перевариваются и могут вызвать дискомфорт.

