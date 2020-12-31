Москва поднялась на три строчки в международном рейтинге умных городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва поднялась на три позиции в рейтинге умных городов Smart Centres Index компании Z/Yen и заняла в нем 44-е место. Об этом сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Москва активно внедряет в жизнь форматы Smart City, интегрируя интернет-технологии в жизнь города. В столице развивается система умного транспорта, доступный интернет, действует более 370 городских онлайн-услуг и сервисов", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что система умного города помогает городским ресурсам функционировать максимально эффективно для повышения качества жизни москвичей. Ефимов подчеркнул, что по уровню цифровизации Москва является одним из конкурентов ведущих мегаполисов мира в разных международных рейтингах.

Рейтинг Smart Centres Index был основан на 126 показателях и экспертных оценках, которые были объединены в три категории – поддержка инноваций (45 место у столицы), интенсивность разработок (42 место) и распространение инноваций (40 место).

"Цифровизация – один из главных факторов развития мегаполисов во всем мире. Конкурентоспособность города во многом зависит от того, насколько широко внедряются технологии во все сферы городской жизни, как быстро развивается информационная инфраструктура, насколько успешны городские экосистемы поддержки инноваций", – рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он отметил, что Москва развивает цифровые технологии опережающими темпами, уточнив, что это доказывают международные рейтинги и победы столицы в отраслевых конкурсах.

В ноябре Москва вошла в топ-20 рейтинга Expat Insider международного агентства Internations по удобству для жизни экспатов. Министр правительства Москвы Кирилл Пуртов отмечал, что карьерные возможности в столице экспаты оценили выше всего, подняв город на 12-е место. Оценка финансового положения поставила Москву на 16-е место, удовлетворенности общественным транспортом – на 19-е место, доступности жилья – на 21-е.