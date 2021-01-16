Инвестпортал стал победителем национального ИТ-конкурса "Цифровые вершины"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В номинации "Лучшие ИТ-решение для развития экономики" конкурса российских разработчиков "Цифровые вершины" победил инвестиционный портал Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В стране это один из первых подобных ресурсов. Портал позволяет выстраивать эффективные взаимоотношения с инвесторами. Сегодня его посещаемость составляет 8,2 тысячи уникальных пользователей в сутки", – пояснил он.

В 2020 году на сайте появилось 13 новых электронных услуг, которые позволили в условиях ограничительных мер сохранить деловую активность бизнеса.

"ИТ-проекты очень востребованы в наше время. Об этом говорит то, что за полтора месяца с момента выхода мобильного приложения его скачали более тысячи раз, к 30 сервисам инвестпортала обратились более 95 тысяч раз", – добавил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По мнению экспертов конкурса, инвестпортал является ресурсом для повышения экономических процессов и стимуляции экономического роста.

Ранее на инвестиционном портале столицы заработал новый сервис, с помощью которого можно подать заявку на предварительное рассмотрение концессионной инициативы.