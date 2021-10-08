Собянин рассказал о проектах благоустройства в Тверском и Таганском районах

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Сергей Собянин рассказал о программе создания качественной городской среды "Мой район – 2021". В своем личном блоге мэр подвел итоги благоустройства территорий Тверского и Таганского районов Центрального округа столицы.

Собянин напомнил, что в 2021 году власти вернулись к реализации масштабной программы создания качественной городской среды после вынужденной паузы. В общей сложности за весну и лето этого года работы по благоустройству охватили более 5 000 площадей, набережных улиц, парков, скверов, дворов и других городских объектов.

Несколько проектов реализовали и для жителей Центрального округа Москвы. В Тверском районе благоустроили территорию рядом с Дворцом творчества для детей и молодежи на Миуссах.

Для комфорта пешеходов там проложили новую дорожно-тропиночную сеть из плитки и асфальта, а также провели реконструкцию наружного освещения. Кроме того, на данной территории установили информационные стенды с подсветкой, сделали современную навигацию и систему видеонаблюдения.

Теперь рядом с дворцом есть качественное футбольное поле с искусственным газоном, на котором можно играть круглый год. Помимо этого, в новой зоне отдыха обустроили площадки для игры в волейбол и баскетбол, воркаут-зону, включающую в том числе и тренажеры для пожилых людей.

"Обустроены детская площадка и многофункциональная спортивная площадка для малышей", – добавил мэр.

Недалеко от станции метро "Достоевская" по соседству с "Есенин-Центром" было организовано современное арт-пространство "Квартал поэтов". Главным его украшением стала инсталляция "Неизвестному поэту", представляющая собой 8 силуэтов. Помимо этого, на территории арт-пространства расположилась стена с цитатами известных литераторов, музыкантов и режиссеров. Арт-объекты выполнены из кортеновской стали с эффектом ржавчины.

В Таганском районе привели в порядок сквер у Спасо-Андроникова монастыря, пользующийся популярностью среди жителей и гостей исторической Рогожской слободы.

"Для местных жителей это излюбленный маршрут для прогулок – с выходом к Яузе. А для поклонников древнерусской культуры – путь к знаменитому Музею им. Андрея Рублева", – отметил градоначальник.

Коснулось благоустройство и Калитниковского сквера, который также расположен в Таганском районе. Там отремонтировали детскую площадку и создали небольшой памп-трек, подходящий для начинающих любителей экстремального катания.

"Преобразилась тропиночная сеть. Больше стало зелени, уюта. И больше мест для тихого отдыха", – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы отметил, что создание качественной городской среды – это бесконечный процесс улучшений.

"Завершив сезон 2021 года, мы уже сегодня начинаем формировать планы на следующий, 2022 год. Постараемся сделать не меньше для повышения комфорта повседневной жизни москвичей", – заключил он.

Ранее Собянин сообщал о нескольких крупных проектах создания комфортной городской среды, которые реализовали в Южном административном округе. Сразу в нескольких районах благоустроили пешеходные и зеленые зоны.

