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Сергей Собянин рассказал о принципах благоустройства природных территорий в Москве в интервью РИА Новости.

По словам мэра столицы, власти проводят большие консультации как с экспертами, так и с жителями. При этом главная цель благоустройства – сделать комфортные и безопасные территории, чтобы горожане могли там гулять, заниматься физической активностью и приходить туда с детьми.

"Конечно, необходимо зонирование. Большая часть остается природной территорией, с минимальным вмешательством человека, с тропиночной сетью для пеших и велосипедных прогулок, но при этом максимально чистая и безопасная", – пояснил градоначальник.

Однако другие территории, по словам Собянина, которые расположены рядом с жилыми домами и используются активно, должны быть хорошо обустроены, включая установку на них спортивных и детских площадок, а также уголков отдыха для пожилых.

Собянин отметил, что 90% территорий были особо охраняемыми природными зонами и останутся ими. Их не планируется застраивать и "заливать гранитом".

Мэр упомянул благоустройство территории Битцы, Воробьевых гор и Парка Горького, который является также особо охраняемой территорией, но при этом имеет "ядро самого парка".

По мнению градоначальника, в рамках благоустройства важна конкретика и обсуждение проектов с жителями столицы, когда они могут путем голосования самостоятельно выбрать, что именно они хотят или не хотят на территории.

"Когда ты даешь конкретный проект, выставляешь на обсуждение, потом на голосование, тогда 80% жителей говорят: "Да, хорошо, если вы так сделаете, будет замечательно", а 10% говорят: "Сами решайте", а 10% говорят: "Нет, мы этого не хотим. Но мы же должны в конце концов принять решение", – пояснил Собянин.

Ранее мэр Москвы утвердил проект планировки вдоль акватории Москвы-реки. Речь идет о территории от набережной Марка Шагала до Южного речного вокзала.

